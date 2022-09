Holanda e Alemanha contrariam otimismo de Costa nas verbas da coesão

A guerra pelas centésimas na União Europeia não é apenas uma luta por números que estão depois de uma vírgula. Cada centésima reclamada pelos mais pobres, como Portugal, é vista pelos ricos como €10 mil milhões adicionais a sair dos seus bolsos. A luta orçamental continua crispada e sem um desfecho definido: “A Holanda não apoia um aumento para 1,16%”, diz ao Expresso um diplomata holandês, referindo-se à percentagem da riqueza europeia que Portugal e Hungria defendem para o próximo Quadro Financeiro Plurianual (QFP).

Mas as divergências não se ficam pelo tamanho. Para os holandeses, não se trata apenas de encolher o orçamento após a saída dos britânicos. Querem que este seja “modernizado”, “condicionado” ao respeito pelo Estado de direito e a reformas estruturais, exigem que o dinheiro deixe de ir para o que consideram ser “velhas prioridades” e passe a financiar os novos “desafios”. “Mais ambição, menos tradição”, diz a mesma fonte holandesa, adiantando que “deve haver mais cortes na política de coesão e em que só as regiões mais pobres recebam dinheiro”. A mesma tesoura é para aplicar à Política Agrícola Comum, com os fundos a serem canalizados para uma “economia europeia mais verde”. Feitas as contas, para a Holanda “isto é exequível num contexto orçamental de 1%” do Rendimento Nacional Bruto da UE a 27. Não são precisas mais 16 centésimas, ou €166 mil milhões, como defende António Costa. Nem mesmo as mais 11 décimas propostas pela Comissão.

