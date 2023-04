“Quando nasci os meus olhos eram enormes, podiam rebentar. Tinha alguma visão, mas aos 23 anos fui operado e fiquei sem ver totalmente”

Um cego a espalhar manteiga num pão? Eis um tema polémico e delicado. "Não gosto de encontrar muita manteiga junta, por isso se estiver sozinha é seguro que não como pão com manteiga". A cegueira é encarada como uma deficiência e é alvo de inúmeros preconceitos e também discriminação. Ser cego é a pior coisa que pode acontecer a alguém? Durante uma semana, Bruno Nogueira viveu com um grupo de cegos, ouviu as suas histórias, percebeu como se integram, como são olhados e os obstáculos com que vivem. Depois, tornou estas histórias as protagonistas de um espetáculo de stand-up sem limites. Oiça aqui o segundo episódio da segunda temporada de Tabu.