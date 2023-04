A cruz de Costa e o rei dos catalisadores

Na quinta-feira à noite, em entrevista à SIC, o primeiro-ministro respondeu com humildade à sondagem Expresso-SIC que lha dá a primeira negativa em quatro anos e em que o Governo atinge a pior avaliação deste barómetro. Esse é o ponto de partida para a Comissão Política desta semana.

Os jornalistas Rita Dinis, João Diogo Correia e Vítor Matos, um dos habituais comissários, debatem as razões e as consequências da queda do PS e do crescimento do Chega. Mas pela conversa também passa a contestação social e a coabitação entre primeiro-ministro e Presidente da República que andaram juntos, na sexta-feira, a ver obras do Programa de Recuperação e Resiliência.

Marcelo, que também desce neste barómetro, diz que quer ser um catalisador positivo, depois das críticas ao plano para a habitação e dos avisos sobre o PRR. E Vítor Matos eleva-o a “rei dos catalisadores”. Já Costa a sofrer os custos dos erros de governação e o efeito negativo das medidas, parece andar com a habitação às costas como uma cruz que o faz cair na apreciação dos portugueses.

E Montenegro porque não capitaliza mais a avaliação negativa do Governo e a queda do PS? O que explica que Chega e Iniciativa Liberal cresçam mais do que o PSD? Tudo isto passa pela conversa que tem a sonoplastia do João Martins e a ilustração de Carlos Paes.