“Tenho uma depressão desde os 13 anos. E só percebi quando tive um burnout, trabalhei demais e desmanchei-me a chorar à frente do diretor”

Durante uma semana, Bruno Nogueira viveu com quatro pessoas com doenças mentais, ouviu as suas histórias, percebeu como se integram, como são olhados e os obstáculos com que vivem. Depois, tornou estas histórias as protagonistas de um espetáculo de stand-up sem limites. "Se vocês tivessem problemas, iam pedir ajuda a uma pessoa com doença mental? Isto é um verdadeiro tabu", afirma o humorista. Telma Bicho, Joana Brás, João Barbosa e Valter Abreu são os quatro convidados de Bruno Nogueira e a grande questão é: até onde podemos rir? Há limites para o humor? Síndrome de Tourette, depressão, transtorno obsessivo-compulsivo e anorexia são as doenças mentais em foco neste Tabu.