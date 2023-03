Uma falua a meter água no caminho de Belém

Na semana passada, 13 marinheiros recusaram embarcar no Mondego, um navio colocado na região autónoma da madeira para ações de soberania. Com a recusa da missão, um navio russo passou ao largo de Porto Santo sem vislumbrar fiscalização. E o almirante Gouveia e Melo, o herói das vacinas, ficou com um grande problema em mãos: o maior caso de insubordinação conhecido no Portugal democrático.

O caso passou as fronteiras da marinha e entre conspirações e declarações, o almirante foi criticado por, alegadamente, estar a usar o caso em proveito próprio.

Juntamos o estado maior do Expresso para uma Comissão Política militarizada. Na conversa desta semana, temos como chefe de Estado maior, o diretor do Expresso João Vieira Pereira, um dos seus adjuntos no lugar de ajudante de campo David Dinis, um dos comissários permanentes, e o brigadeiro Vítor Matos, outro dos nossos comissários permanentes.

