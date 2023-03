“O bullying começou em casa: um dia a minha mãe disse 'tens de te vestir e maquilhar bem, porque não quero um monstro atrás de mim na rua'”

Manuel Guerra

É possível encontrar humor no excesso de peso? Neste episódio, Bruno Nogueira convida quatro pessoas com obesidade mórbida e transforma as suas histórias num espetáculo de comédia. Oiça aqui o quarto episódio de Tabu, um programa onde nos rimos de temas marcados por preconceitos e violência: “O bullying com o meu peso não começou na escola, começou em casa. Um dia a minha mãe disse-me 'para saíres comigo tens de te vestir e maquilhar bem, porque não quero um monstro atrás de mim'”.

João Luís Pousadas, João Braz, Inês Rodrigues e Catarina Corujo partilham neste programa a sua experiência de vida e o que sentem e pensem em relação à doença. Dos ciclos viciosos de entusiasmo com novas dietas, seguido de sabotagem e desistência das mesmas, até todas as memórias de bullying sobre o peso e aparência que todos viveram, tanto em casa como na escola, neste programa os quatro convidados de Bruno Nogueira não deixam nada por dizer em relação ao drama do excesso de peso.

