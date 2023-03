Abusos na Igreja: "Os prevaricadores vão ser atirados aos bispos"

Esqueçam a suavidade das cruzadas, a meiguice da Inquisição, os prevaricadores vão ser "atirados aos bispos", que estão com sede de justiça. O de Beja, por exemplo, sobre os abusadores, diz que "esta maneira de fazer as coisas é muito pouco católica" e que "na Igreja existe o perdão". Sobre as vítimas ele pergunta: "Está a falar de?". E sobre José Malhoa ter gravado o videoclip da música "Ela queria 3" sem autorização na paróquia de Cortegaça, a Igreja não perdoa e já está em tribunal. "Violação do espaço religioso? Gravíssimo, tribunal com eles. Violação no espaço religoso? Acontece, é perdoar", troça Ricardo Araújo Pereira. Oiça o podcast.