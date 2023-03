“Roubei dinheiro aos meus filhos. Perdi o controlo e praticamente deixei a minha família para me dedicar às drogas”

É possível rir das dependências? Neste terceiro episódio de Tabu, Bruno Nogueira reúne quatro convidados com problemas de adição e vício. O álcool, as drogas, o vício no jogo e no sexo, são uma realidade nas vidas de Jorge Pinto, Beatriz Brandão, Rui Correia e Maria Nobre, que aceitaram o convite do humorista para partilharem o seu testemunho, como exemplo de força, coragem e prova que o humor pode mesmo salvar-nos a todos dos momentos mais sombrios. “Álcool, cocaína, heroína... Se vocês fossem estrelas rock, não havia problema nenhum”.