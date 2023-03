Igreja ergue novo padrão dos encobrimentos patrocinado pela TAP

Raínha deposta, rei posto? Manuel Serrão recebeu um telefonema da TAP, esperançado que seria um convite para ser o novo administrador da companhia mas afinal era só um atraso no vôo. Rui Zink assegura que será Rita Blanco a próxima presidenta mas Júlia Pinheiro, que nada teme, acredita que será Medina encarregue do cargo. Ao menos não caiu nenhum avião. A análise que importa na Noite da Má Língua.

