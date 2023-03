Os passos de Passos Coelho, o aniversário de Marcelo e a política dos bispos

É tempo de Quaresma e, um pouco por todo o país, cada domingo é marcado pelas procissões dos Passos. Os passos de Jesus até à cruz, que este ano também estão marcados pelos passos dos bispos portugueses que estão debaixo de condenações públicas pela forma como estão a lidar com as denuncias de abusos de menores.

A semana política, contudo, foi marcada por outros passos. Pedro Passos Coelho e os seus passos de regresso à política ativa. Num jantar, o ex-primeiro-ministro falou do seu horizonte pessoal e político, o Presidente Marcelo vincou a frase e foi o suficiente para o eventual e muito desejado regresso de passos dominar as conversas políticas.

O regresso do D. Sebastião laranja é um dos temas da comissão política desta semana, que conta com os comissários habituais Vítor Matos e David Dinis e com Ângela Silva, jornalista do Expresso que acompanhou o governo de Passos Coelho e agora segue a Presidência da República. A sonoplastia é de João Martins e a ilustração é de Carlos Paes.