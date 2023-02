“Esta doença incurável mudou tudo na minha vida. Muita gente tem medo de falar de cancro, mas para mim é positivo. Renasci”

É possível rir da morte? E rir do medo da morte quando se sabe que esta pode estar próxima? Durante uma semana, Bruno Nogueira viveu com quatro pessoas com doenças incuráveis, ouviu as suas histórias, percebeu como se integram, como são olhados e os obstáculos com que vivem. Depois, pegou nestas histórias e tornou-as protagonistas de Tabu, um espetáculo de comédia sem limites. O episódio foi emitido originalmente em março de 2022 e duas dos convidadas - Lídia e Cláudia - faleceram alguns meses depois. A ambas Bruno Nogueira agradeceu a participação no programa, afirmando que foram "um exemplo superior de como lidar com as rasteiras da vida".