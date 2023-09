Não basta parecer, é preciso ser: Expresso estreia novo podcast sobre sustentabilidade, ecologia e responsabilidade

'Ser ou não ser' é um podcast semanal sobre o mundo da sustentabilidade, da ecologia e da responsabilidade. A cada episódio, mergulhamos em tópicos relevantes, desde práticas individuais até iniciativas globais, com convidados apaixonados por este tema. Damos voz a líderes de empresas, ativistas, empreendedores e especialistas, para partilharem experiências e soluções inovadoras para um futuro mais sustentável. 'Ser ou Não Ser' é um podcast do Expresso SER, com moderação da jornalista Teresa Cotrim e o convidado residente Frederico Fezas Vital, professor e consultor na área da inovação social, impacto e empreendedorismo. A coordenação está a cargo de Pedro Sousa Carvalho.

Não basta parecer, é preciso ser. Neste novo podcast do Expresso serão debatidos temas relacionados com a sustentabilidade, em todas as dimensões ambiental, social e de governo (ESG); com tópicos que vão desde a pobreza à redução das desigualdades, da educação ao consumo e produção responsáveis, do cuidado com a água e os oceanos à necessidade de colaboração sistémica e parcerias, entre outros. ‘Ser ou não ser’ vai ter muitos convidados especiais, líderes de empresas, de organizações de ecossistema, governo e inovadores sociais. O objetivo é informar, desafiar e trazer para a mesa assuntos da atualidade nacional, sem perder a visão de inovação e futuro, construindo a antevisão do que serão as necessidades mais prementes de construção de uma sustentabilidade integrada, consistente e eficaz.