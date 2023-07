MP entra em casa de Rio, mas a Ucrânia fica à porta da NATO

A cimeira da NATO só teve uma coisa inesperada: a surpresa com que Volodymyr Zelensky recebeu a ausência de um convite ou de um plano de adesão. Na segunda parte deste Sem Moderação em podcast, desta vez sem Francisco Mendes da Silva, debatem-se as vantagens e desvantagens desta possibilidade e a suspensão do acordo dos cereais, com fortes efeitos para o mundo e especialmente para os países mais pobres. Ainda na primeira parte, destaque para as buscas na sede do PSD e de Rui Rio. Um espetáculo nunca visto em meio de século de democracia que mobilizou 100 elementos da Polícia Judiciária em buscas a sedes do maior partido da oposição até às 4 da manhã, apreendendo material sem relação aparente com a investigação. E, por causa de uma suposta irregularidade administrativa, foram a casa do ex-presidente do PSD, para onde foi antecipadamente chamada uma estação de televisão. O Sem Moderação foi emitido na SIC Notícias a 18 de julho.