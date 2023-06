A CPI aterrou sem escala em Budapeste

António Costa fez uma escala entre Portugal e a Moldávia para assistir ao final da Liga Europa, onde nenhuma equipa portuguesa jogava, obrigando-se a um dispensável momento se proximidade com Viktor Orban. Um gesto difícil de explicar quando nenhum assunto de Estado o parece justificar num político que faz da falta de clareza na relação da direita democrática com a extrema-direita o centro do seu discurso. Será o segundo tema do programa de hoje. Mas antes, o balanço da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP. Abalou mais alguém para além de um ministro que nem sequer seria abrangido por esta CPI? A oposição ganhou alguma coisa com isto? Mais importante de tudo: ficámos mais esclarecidos sobre a TAP?