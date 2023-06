Bunga bunga no 10 de Junho e a morte de Berlusconi

Depois de uma sondagem, na véspera, feita pelo ICS/ ISCTE para o Expresso que revela uma enorme maioria de portugueses insatisfeita com quase tudo neste país, o 10 de Junho, dia de Portugal comemorado no Peso da Régua, foi marcado por um discurso do presidente que pôs o dedo na ferida, exigindo igualdade na esperança para um povo cujo bem-estar nunca acompanhou a influência e onde crescem a "pobreza, a desigualdade e as razões para partir". Depois dos "ramos mortos da árvore", houve tempo na segunda parte parte do programa para falar de um homem, falecido esta semana, que dominou a política italiana na idade da pós política e a quem muitos acham que se devem quase todas as derivações do populismo moderno: Sílvio Berlusconi. O Sem Moderação foi emitido a 13 de junho na SIC Notícias.