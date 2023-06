“Há uma maioria silenciada de 60 por cento dos russos que não são pró-guerra”

Hoje, com a Sandra Fernandes, da Universidade do Minho, vamos olhar para os últimos desenvolvimentos da guerra, tentando mergulhar um pouco mais no olhar e perspetivas russas sobre este conflito. Algo que tradicionalmente é particularmente difícil de fazer, em particular numa altura em que a contraofensiva ucraniana está a conseguir alguns ganhos no terreno.

O som com que abrimos este episódio do Bloco de Leste é das recentes declarações do presidente da Rússia, Vladimir Putin, em que este confirma a arrancada da contraofensiva ucraniana no terreno de guerra… mas em que por outro lado nega que os objetivos ucranianos tenham sido até à data atingidos.

A contra-ofensiva ucraniana começou em 3 eixos, quais são eles? Quão decisiva é esta fase e em que ponto podemos agora dizer que está? Os avanços ucranianos e a reconquista de algumas pequenas localidades são significativos? O que pensam os russos sobre o conflito?

Estes os pontos de partida do episódio de Bloco de Leste desta semana, em que contamos com as explicações da comentadora residente do programa Sandra Fernandes.

Para realizar este episódio, Sandra Fernandes recorreu a um estudo realizado sobre a opinião russa em relação à guerra. Aqui fica o link para quem o quiser consultar.