Caciques, jornalistas, magistrados e Bloco: a luta pela sobrevivência

No Sem Moderação desta semana falamos de táticas de sobrevivência. A tática de sobrevivência dos caciques do PSD de Lisboa, que, segundo as notícias da chamada “operação Tutti-Frutti”, se amarraram ao PS da capital. A tática de sobrevivência do jornalismo, que se agarra acriticamente ao Ministério Público. E a tática de sobrevivência do Bloco de Esquerda, que com Mariana Mortágua parece querer afirmar-se de novo contra o PS. Francisco Mendes da Silva é esta semana quem distribui o jogo por José Eduardo Martins, Pedro Delgado Alves e Daniel Oliveira.