Fado, Futebol e Mortágua

Numa semana marcada pelos festejos futebolísticos que encerraram a Feira do Livro de Lisboa mais cedo, Manuel Serrão protesta contra este cancelamento cultural. Rui Zink foi fotografado nos festejos da vitória do Benfica mas nega tudo, tal como Júlia Pinheiro, que até cantou o hino do clube. Rita Blanco encontrou-se com Carlos Moedas e conta tudo neste episódio recheado de música, haikus e bilhas solidárias.