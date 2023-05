O crescimento da Economia e o ocaso de uma certa Turquia

Enquanto uma parte do país não tira os olhos da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, o Governo decidiu por estes dias avançar com uma discussão polémica sobre novos limites ao consumo de tabaco. Já no Sem Moderação, discute-se as causas e efeitos do crescimento conjuntural da economia anunciado e confirmado pela União Europeia para 2023. A inflação está a baixar e as exportações crescem. Ainda assim não abranda a sensação de fragilidade das pessoas nem tão pouco a significativa contestação social. Na segunda parte, voo até à Turquia que teve no último fim de semana a eleição mais renhida das últimas décadas, que afinal não confirmaram a expectativa da oposição e parecem indiciar à reeleição de Erdogan na segunda volta marcada para dia 28 de maio. Mas se o Presidente pode ficar o mesmo, que sinal de mudança traz a sociedade turca esta união de quase toda a oposição? O Sem Moderação foi exibido na SIC Notícias a 16 de maio.