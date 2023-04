Papéis, papelões e papelinhos: o resumo do 25 de Abril

Há vários anos que os discursos do 25 de Abril celebram além a liberdade mas também as falhas, da perspetiva de cada um, do cumprimento da promessa de desenvolvimento da sociedade portuguesa. A direita democrática diz que falhamos no desenvolvimento da economia e que por isso nos afastamos cada vez mais do pelotão do conforto. A esquerda sente-se longe do que ambicionava e verbera sobretudo compressão dos serviços públicos. Ainda assim este ano a festa foi algo diferente. A visita de Lula da Silva e a sua participação na sessão da manhã no Parlamento, marcou quer a sessão, quer os últimos dias da política portuguesa com o agravar de uma divisão própria de um anacronismo de que já não havia memória. O Sem Moderação foi emitido na SIC Notícias a 25 de Abril.