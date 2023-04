Impasse e rivalidade na Comissão de Inquérito, impasses e rivalidades na China

Enquanto em Portugal a comissão parlamentar de inquérito à gestão da TAP continuava a revelar-se um microcosmos dos impasses e rivalidades políticas da pátria, a visita de Emmanuel Macron à China revelou-se um microcosmos dos impasses e das rivalidades geoestratégicas entre as potências mundiais. "O tempo é o da Assembleia da República. Devemos respeitar um trabalho que está a ser desenvolvido", afirmou António Costa. Prognósticos só no fim? No Sem Moderação, emitido a 11 de abril na SIC Notícias, fazem-se antes de o Governo "agir em conformidade".