Preços e Gary Lineker: pressões e tensões

No Sem Moderação desta semana em podcast, Francisco Mendes da Silva, José Eduardo Martins, Pedro Delgado Alves e Daniel Oliveira olham para o que a curta suspensão de Gary Lineker do comentário desportivo na BBC poderá revelar sobre os nossos tempos: tensão em torno das políticas musculadas de imigração dos britânicos, pressão política sobre o comentário e imparcialidade dos media, e o impacto do que fazemos nas nossas redes sociais no dia a dia. Numa primeira ronda, é a avaliação que se faz do impacto da inflação nos bens essenciais, quais as suas causas e que remédios (ou observatórios) pode o Governo ponderar. O Sem Moderação foi emitido na SIC Notícias a 14 de março.