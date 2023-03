Ana Nunes de Almeida e os abusos na Igreja a rapazes: “A mulher está configurada na Virgem Maria, na nossa mãe. Não se toca nesse corpo”

No podcast As Mulheres Não Existem desta semana, Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira entrevistam Ana Nunes de Almeida, a mulher que tem estado no olho do furacão da opinião pública no rescaldo da apresentação do relatório da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica Portuguesa. Com o nome “Dar voz ao silêncio”, é um documento fundamental para a compreensão de um fenómeno que só agora começa a ser olhado de frente

