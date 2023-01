“Tudo sobre a minha mãe” e quase tudo sobre a vida política em Portugal

Mas, antes, tempo para o que se passa na vida política da República, tentando encontrar linha de leitura sobre os casos que têm centrado a atenção do Governo, o estado da oposição (em particular a que foi a congresso no fim de semana) e o Presidente da República. O Sem Moderação foi emitido a 24 de janeiro, na SIC Notícias.

Imagine uma orquestra sem maestro, um jogo sem árbitro, um julgamento sem juiz, uma cidade sem semáforos, uma sala sem professor. Imagine um debate sem moderador. Todas as terças-feiras na SIC Notícias e no dia seguinte em podcast, o debate entre Francisco Mendes da Silva, José Eduardo Martins, Daniel Oliveira e Pedro Delgado Alves. Ouça aqui outros episódios: