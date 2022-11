“Brasil, país do futuro”. Mas que futuro?

Depois de dois dias em silêncio, Jair Bolsonaro foi "suficientemente ambíguo para ser suficientemente esclarecedor" ao não reconhecer de forma explícita a sua derrota frente a Lula da Silva. Numa intervenção curta, que só pode ouvir na abertura desta emissão do Sem Moderação de dia 01 de novembro na SIC Notícias, Bolsonaro garantiu que continuará "líder de milhões de brasileiros que (...) defendem a liberdade económica, a liberdade de religião, a honestidade e as cores da bandeira", afirmando entender os protestos de camionistas no país, "fruto de indignação, ressentimento e injustiça de como se deu o processo eleitoral".

