Bolsonaro não desbloqueou estrada da transição democrática

O presidente brasileiro não foi explicito a reconhecer a derrota, não falou da vitória de Lula e voltou a insinuar que as eleições não foram justas. O processo de transição começa na quinta-feira, mas não é certo que o governo de Bolsonaro vá colaborar cumprindo inteiramente o protocolo. A ameaça de que os seus apoiantes mais radicais possam bloquear o país vai pairar sobre o Brasil. Neste episódio, conversamos com João Gabriel de Lima, jornalista do Estado de São Paulo e da revista Piauí.

tiago pereira santos

