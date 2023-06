“As redes sociais são um vício, que agarra, e um abismo em que os jovens acabam por cair e é difícil sair. Um like dá-nos uma validação”

Nos últimos anos, a procura dos serviços de pedopsiquiatria disparou, os comportamentos autolesivos e as tentativas de suicídio estão a aumentar e são cada vez mais os adolescentes medicados com ansiolíticos e antidepressivos. Porquê? “Uma profunda solidão emocional”. Oiça aqui o novo episódio do podcast do Expresso “Que Voz é Esta?”, desta vez dedicado à saúde mental dos adolescentes, com as explicações do pedopsiquiatra Augusto Carreira, que defende que “os pais têm de comunicar mais com os filhos, sobretudo com os filhos adolescentes”, e o testemunho de Beatriz Oliveira, uma jovem de 17 anos, aluna do 11º ano numa escola em Lisboa