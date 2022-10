Dino D’Santiago: de quantos lugares é este “preto em construção”?

D’Santiago porque é a ilha onde os pais nasceram. Não é Dino de Quarteira, terra onde ele próprio nasceu em 1982. De onde realmente é Dino D´Santiago, um dos músicos com mais sucesso em Portugal, que cada vez mais usa o palco que tem para fazer da arte política. Um “preto em construção”, nas suas próprias palavras. Que se tem vindo a construir como sujeito político quase em público. Educado num ambiente profundamente católico, é no coro da igreja, seguindo o exemplo dos pais, que Dino começa a cantar. Ainda adolescente, é com os jovens rappers do bairro dos Pescadores, onde nasceu, que se aproxima das sonoridades do hip hop que viriam a marcar a sua carreira. A conversa neste episódio é, porque é disso que mais falamos aqui, sobre a política que faz com a música. E de como desvia os holofotes para mais do que si próprio.

joão carlos santos

