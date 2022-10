António Marujo: o que os abusos de menores nos dizem da Igreja Católica? E o que mudará nela?

O abuso pode acontecer em qualquer instituição. Mas, talvez por serem menos centralizadas, em poucas se tornou tão evidente um encobrimento tão generalizado, sistemático e ao mais alto nível como na Igreja Católica. E esse é o verdadeiro escândalo. Para além dos julgamentos dos tribunais e da opinião pública, a Igreja tem pela frente um desafio interno que ultrapassa os abusos sexuais. O desafio existencial foi resumido pelo Papa Francisco quando, depois de uma visita ao Chile em que defendeu um bispo acusado de encobrimento, se apercebeu do seu erro de avaliação e, aceitando umas quantas renúncias, criticou o messianismo, o elitismo e o clericalismo. Ou seja, não chega mudar as pessoas, é preciso mudar a Igreja.

josé fernandes

Diretor do site de informação 7 Margens, que se dedica a temas religiosos, António Marujo passou ainda pelo Expresso, revista Cáritas, Diário de Lisboa e Público. Venceu o Prémio Europeu de Jornalismo Religioso na imprensa não confessional e é autor e co-autor de larga bibliografia sobre a Igreja Católica.

É mais que uma entrevista, é menos que um debate. É uma conversa com contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Um projeto jornalístico de Daniel Oliveira e João Martins. Imagem gráfica de Vera Tavares com Tiago Pereira Santos e música de Mário Laginha. Subscreva (no Spotify, Apple e Google) e oiça mais episódios: