Cyntia de Paula: porque chegam tantos brasileiros a Portugal?

Sem contar com todos os que se naturalizaram ou os que aqui vivam sem estarem regularizados, há mais de 250 mil brasileiros em Portugal. No total, poderão chegar aos 400 mil. Mais qualificados do que em vagas de migração anteriores, não têm facilidade em encontrar saídas profissionais em Portugal nas suas áreas. Mas, num momento em que setores menos qualificados têm falta de mão de obra, a imigração tende a ser usada para reduzir a pressão sobre os salários, dando força ao discurso xenófobo. Seja como for, este país envelhecido precisa de imigrantes. Sem eles, a nossa segurança social, a nossa pirâmide demográfica e a nossa economia estão condenadas. Sem eles, seríamos um país culturalmente mais pobre e estreito. A uma semana das eleições brasileiras, quando o país de origem desta importante comunidade está politicamente polarizado e vive a possibilidade de pôr fim ao mandato de um populista de extrema-direita, conversamos com Cyntia de Paula, a presidente da Casa do Brasil de Lisboa há cinco anos, uma instituição com décadas de defesa da comunidade brasileira em Portugal. É feminista e ativista pelos direitos dos migrantes, veio para Portugal há 13 anos para fazer o mestrado e doutoramento em psicologia.

nuno botelho

