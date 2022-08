Itamar Vieira Júnior: “Portugal ainda precisa avançar para superar este passado que nos desonra e ofende”

Itamar Vieira Júnior, 43 anos, autor de “Torto Arado”, livro vencedor do Prémio Leya 2018 e do Prémio Oceanos de 2020 é o maior sucesso de vendas literárias no Brasil nas últimas décadas. Já vendeu mais de 350 mil exemplares do outro lado do Atlântico e está traduzido em 15 idiomas.

