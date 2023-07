Paisagem rural, overdoses e histórias de sofrimento: a música dos Wednesday

Parece que havia um tempo em que conseguíamos apontar o dedo e dizer “esta banda vai ser uma referência durante muitos anos”. No caso dos Wednesday, banda da Carolina do Norte, ainda não há muitas certezas mas este é “barulho bom”, saplicado de imagens de América rude e cinzenta. À quinta e a olhar para os Wednesday faz lembrar o hino dos Boomtown Rats: “I Don't Like Mondays”, que encerra este episódio do PBX.