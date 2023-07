De que vale bater o pé ao BCE?

António Costa, Luís Montenegro e Marcelo Rebelo de Sousa, são todos contra as recomendações da presidente do BCE, Christine Lagarde, que quer moderação salarial e que os Governos retirem os apoios às famílias para contrariar os efeitos da inflação. A francesa conseguiu uma rara unanimidade na política portuguesa. Mas quem tem razão? Os falcões de Frankfurt que vão continuar a subir as taxas de juro ou as pombas dos Governo que fazem contravapor a essas políticas para mitigar a perda do poder de compra?