Robert Forster e a ironia do tempo, Glockenwise e a força das palavras

O novo disco de Robert Forster, dos saudosos Go-Betweens, é provocado pelo diagnóstico e luta contra o cancro da mulher mas há em “The Candle and the Flame” muita da ironia característica do músico australiano. Em solo lusitano explora-se o “Gótico Português” dos Glockenwise, novo disco da banda que tem letras que dizem mais do que aparentam. O PBX semanalmente no Expresso continua a dar boas razões para se escutar as guitarras com atenção.