Génesis: a origem num subúrbio de Sintra que Ventura diz “parecer África”. Oiça aqui o primeiro episódio do novo podcast do Expresso

A história de André antes do venturismo, um fura-vidas à procura de uma oportunidade, e que ascende na Igreja, na academia e no comentário, até ceder às tentações da notoriedade e do populismo. Tudo começou em Mem-Martins há 40 anos. Oiça aqui o primeiro episódio do podcast ‘Entre Deus e o Diabo, Como André se fez Ventura’

Há uma hora