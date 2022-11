“Hello You” é uma das canções do novo disco dos Arctic Monkeys e parece querer cimentar a carreira de Alex Turner como um “crooner” digno do legado de Scott Walker. “Triângulo da Tristeza” venceu a Palma de Ouro deste ano, mas não convenceu Pedro Mexia, que não se entusiasmou com o humor negro pouco incisivo do filme de Ruben Östlund.

mário henriques

PBX é um programa de Inês Meneses e Pedro Mexia sobre a atualidade cultural. Ouça aqui outros episódios: