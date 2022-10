Como é que se explicam os mecanismos da memória? Há uma narrativa emocional que pode colorir as memórias do passado, a maneira que somos hoje pode iludir a maneira como éramos? Esta é a discussão deste Original é a Cultura, um programa semanal da SIC em parceria com a Sociedade Portuguesa de Autores, que junta o físico e professor universitário Carlos Fiolhais, a escritora Dulce Maria Cardoso e o musicólogo e também professor universitário Rui Vieira Nery. A moderação da conversa exibida a 29 de Setembro na SIC Notícias é de Cristina Ovídio.

