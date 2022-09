Jack Charles, o famoso ator gay aborígene e ativista preso 22 vezes, o avô da Austrália (1943-2022)

Uma das incontáveis vítimas da assimilação Australiana, episódio negro onde crianças aborígenes eram retiradas aos pais na infância (só conheceu a sua mãe o ano passado), Jack Charles foi presença assídua na televisão, um importante ativista pelos direitos LGBTQIA+ e aborígenes. Uma vida sofrida mas dedicada às causas que realmente importam. Faleceu no dia 13 de setembro em Victoria.

