Desgaste, incoerência, impreparação e arrogância: os tiques desta maioria absoluta

Um Tabu especial que começa com a memória dos 50 anos da vigília da capela do Rato, com a proposta de um jejum pela paz de 48 horas que não chegou a acontecer por causa da intervenção da polícia. Em análise a indemnização paga a Alexandra Reis, que levou a duas demissões no Governo. Haverá remodelação? Para Francisco Louçã é evidente que António Costa vai apostar mais em Fernando Medina. E é também evidente que existe um "ambiente de facas longas" nos bastidores desta maioria absoluta, que já revela sinais de desgaste, incoerência, impreparação e arrogância. O Tabu teve emissão durante 9 anos, este foi o último e aconteceu a 30 de dezembro de 2022 na SIC Notícias

