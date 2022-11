Francisco Louçã e o caso Miguel Alves: “Há um problema de credibilidade política”

O economista analisa a demissão do secretário de Estado adjunto de António Costa, Miguel Alves, depois de ter sido feito arguido e da entrevista do empresário Ricardo Moutinho ao jornal Expresso. Francisco Louçã comenta também o facto de o primeiro-ministro ter anunciado processar Carlos Costa, o antigo governador do Banco de Portugal que afirma em livro que António Costa tentou proteger Isabel dos Santos. A vontade de PS e PSD para avançar para uma revisão constitucional, os resultados das eleições intercalares nos EUA e a COP27 são também temas neste comentário de Francisco Louçã em Tabu, emitido a 11 de novembro, na SIC Notícias.

