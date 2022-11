O que pode ou não pode segurar um político no Governo?

A acusação do Ministério Público foi decisiva para que o Secretário de Estado Adjunto do primeiro ministro, Miguel Alves, percebesse que tinha de sair do Governo e para que António Costa chegasse à conclusão que tinha de o libertar. Em causa estão contratos por ajuste direto à sociedade de comunicação e imagem 'Dignidade', ao jornal digital Caminh@2000 e a uma empresa de limpeza. Miguel Alves é assim alvo de três queixas-crime no DIAP de Viana do Castelo. Para comentar a dimensão deste problema, estiveram reunidos Paulo Sá e Cunha , advogado, Micael Pereira, jornalista do Expresso, Paulo Baldaia, comentador SIC e João Paulo Batalha, vice-presidente da Associação Frente Cívica. O programa foi moderado por Ricardo Costa e Ângela Silva e emitido na SIC Notícias no dia 11 de novembro.

