O líder do Camboja está no poder há 38 anos. E agora vai passar o testemunho…ao filho. É hora de mudança ou só mais um capítulo da dinastia?

Em 1977, Hun Sen deserta para o Vietname e em 1979 volta ao país, para ocupar o lugar de ministro dos Negócios Estrangeiros no governo imposto pelos vietnamitas. Nos bastidores, começa a fomentar acordos de paz, e, depois do fim da guerra civil, Hun Sun é apresentado às massas como a pessoa que a conseguiu.

O seu filho, Hun Manet, vai ocupar em breve o lugar de primeiro-ministro, não haverá eleições para isso. Hun Sen já disse que, depois do seu filho, será o seu neto a ocupar o poder. Enquanto isso, o próprio Hun Sen fica livre para trilhar o seu próprio caminho, em tudo semelhante ao de um monarca. Será agora líder do Senado, e o líder do Senado é quem substitui o rei sempre que este esteja de alguma forma impedido de realizar os seus deveres por qualquer razão. Hun Manet educou-se nos Estados Unidos, tem uma presença muito assídua nas redes sociais e é formado em Economia. Vai trilhar o seu caminho, vai aproximar-se do Ocidente, ou vai ser apenas outro elo da dinastia, um mero fio condutor para as decisões que o seu pai vai continuar a tomar.

Ainda hoje o seu legado é este, é dele que ele e a sua família, todos com variados interesses em setores estruturais, se alimenta, é daí que vem a legitimidade, se é que esta palavra se pode utilizar num país onde não há eleições livres há mais de dez anos, onde toda a oposição foi silenciada com leis feitas à medida para ilegalizar partidos, onde não existe imprensa livre.

Neste episódio do Mundo a Seus Pés, falamos com dois professores e investigadores que se especializaram em entender o mundo asiático, Luis Mah, professor de desenvolvimento global ISCTE, e Tiago André Lopes, Professor de Estudos Asiáticos e de Diplomacia da Universidade Portucalense e Investigador do Instituto do Oriente. Este episódio tem a sonoplastia de João Luís Amorim.

