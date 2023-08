Fernando Rocha sobre o processo da perda de peso: “As pessoas perguntam-me o que é que tomei. E eu digo-lhes… tomei uma atitude”

Fernando Rocha volta ao Alta Definição “muito menos Rocha”, como comenta em tom de brincadeira. Veio falar com Daniel Oliveira sobre o processo da perda de peso, luta que fez do humorista a capa da Men’s Health em setembro do ano passado. Segundo conta, o seu médico alertou-o para os perigos da alimentação que levava. “Com a alimentação que eu estava a fazer nem sequer ia receber a minha primeira reforma”, revela. Tendo a sua saúde em mente e a “cenourinha” de ser a capa de revista, iniciou o processo onde garante que ganhou mais do que aquilo que alguma vez pensava. Ouça em podcast o programa Alta Definição, emitido na SIC a 5 de agosto, para saber mais sobre a vida e trabalho do apresentador do ‘Domingão’.