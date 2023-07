“Os cubanos estão cansados de muitos anos com grandes dificuldades. Um professor ganha 6 mil pesos, um frango custa 2800 e um gelado 500”

Cuba, a ilha do Caribe que tem (quase) a mesma área e a mesma população do que Portugal, é um lugar de pouca esperança, onde os mais novos querem ter voz ativa na sociedade, a população está cansada de muitos anos de escassez, a pandemia fez cair as receitas do turismo que é uma das grandes fontes de divisas, e o reordenamento monetário agravou as dificuldades diárias do povo cubano.

Para nos falar desta complexa realidade que congelou a esperança num mundo de novo que Guevara e Fidel procuraram espalhar com a revolução de 1959, temos connosco neste episódio de O Mundo A Seus Pés, a escritora cubana Karla Suárez, autora dos romances Um Lugar Chamado Angola e Havana, Ano Zero (entre outros), e a investigadora do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, Raquel Ribeiro, que viveu em Cuba para preparar o seu pós-doutoramento sobre a presença cubana em Angola.

A emigração de médicos cubanos para Portugal (mas não só) também é abordada neste episódio de O Mundo a Seus Pés dedicado à América Latina.