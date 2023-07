Putin e a promessa de cereais grátis a seis países africanos

Na cimeira entre Rússia e países de África, em São Petesburgo, Vladimir Putin anunciou o abastecimento gratuito de cereais para Burkina Faso, Zimbabwé, Mali, Somália, República Centro Africana e Eritreia. Estes países constam dos mais necessitados do continente africano e, dentro de três a quatro meses, vão receber entre 25 a 50 mil toneladas de cereais. Na opinião de José Milhazes, “os esforços do Kremlin e da diplomacia russa foram muito grandes, mas as promessas resultam em poucos resultados reais”. No entanto, “irão abrir agências de representação e universidades em África, mas Putin está a repetir o mesmo erro da União Soviética: a estoirar milhões e milhões num continente que pouco ou nada conhecem”.