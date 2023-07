Núñez Feijóo vence em Espanha, mas Sánchez é gato de sete vidas

Vitória, mas de Pirro? Derrota, mas com hipótese de ressurgir? As legislativas espanholas trocaram as voltas às empresas de sondagens. Se é certo que o PP venceu, como se esperava, a dimensão do triunfo é reduzida e não há maioria de direita para Alberto Núñez Feijóo formar Governo com os radicais do Vox.

O socialista Pedro Sánchez vislumbra uma via estreita para se manter no poder, unindo o seu PSOE à frente esquerdista Somar e a partidos nacionalistas catalães e bascos e outras forças regionalistas.

Conversa no calor da noite eleitoral entre o editor da secção Internacional, Pedro Cordeiro, e o jornalista Hélder Gomes, que passou a última semana da campanha em Castela e Leão, região governada precisamente por uma coligação PP-Vox. A edição técnica é de João Luís Amorim.

O Mundo a Seus Pés é o podcast semanal da secção internacional do Expresso, publicado todas as segundas-feiras e com episódios extra sempre que a atualidade mundial o justifica. A condução do programa é rotativa entre os jornalistas Cristina Peres, Pedro Cordeiro, Manuela Goucha Soares e Ana França.