Derrota sem paliativos para Pedro Sánchez nas eleições locais espanholas

O Partido Socialista Operário Espanhol (centro-esquerda) deve manter dois ou três governos regionais, entre os doze que foram a votos este domingo. Antes das eleições governava nove dessas comunidades autónomas. Aragão, Valência, Extremadura, La Rioja e Baleares passam para as mãos do Partido Popular (direita), que vê no resultado uma rampa de lançamento para conquistar o poder nas legislativas de dezembro.

Neste episódio o politólogo Diogo Noivo, atento analista da política espanhola e autor do livro “Uma história da ETA”, sobre o terrorismo no País Basco, é convidado para uma conversa com o editor da secção internacional do Expresso, Pedro Cordeiro. A edição técnica fica a cargo de João Martins.

Do desaire do PSOE e do Podemos, seu aliado no Executivo espanhol, ao desaparecimento do partido liberal Cidadãos, a análise da noite eleitoral procura tirar lições para a próxima ida às urnas. Olhando para a direita triunfante, há ainda tempo para explorar a relação do PP com o Vox (direita radical) e as alianças que protagonizaram nalgumas regiões, que podem reproduzir-se dentro de meses a nível nacional.

O Mundo a Seus Pés é o podcast semanal da editoria internacional do Expresso. Vai para o ar todas as semanas à segunda-feira e é feito de forma rotativa pelos jornalistas Manuela Goucha Soares, Ana França, Cristina Peres e Pedro Cordeiro.