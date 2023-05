Colômbia: O país onde os nomes de família pesam na política e a guerrilha pode ter feito um milhão de mortos

Gustavo Petro, o primeiro Presidente de esquerda a ser eleito na Colômbia, esteve em Portugal este fim de semana. Reuniu com João Goulão, coordenador nacional para a Política de Drogas, com o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, e com o primeiro-ministro António Costa.

Petro, que na sua juventude militou no grupo de guerrilha M-19 (que roubou a simbólica espada de Bolívar), chegou a Portugal na sequência da sua primeira visita de Estado a Espanha – país que tem o estatuto de acompanhante da aplicação do Processo de Paz na Colômbia – onde estabeleceu contactos com potenciais investidores na Colômbia, e foi recebido pelo Rei Felipe VI.

O Vox, partido de extrema-direita, contestou a sua intervenção nas Cortes (parlamento) e abandonou o hemiciclo quando o Presidente da Colômbia ia começar a discursar. Em solidariedade, os outros deputados deram-lhe aquele que definiu como “o maior aplauso” da sua vida.

Para nos falar de uma sociedade estratificada em que cada classe social mora em seu bairro, da dura vida dos trabalhadores que gastam mais de 6 horas por dia nos transportes, da beleza da natureza e da cultura, de teatro e de gastronomia, temos connosco neste episódio de O Mundo A Seus Pés, Susana Barradas, uma académica portuguesa que quer criar o filho em Bogotá e dirige o Departamento de Psicologia da Universidade Externado da Colômbia, e Fabrício Chagas Bastos, um investigador brasileiro que acompanha a implementação do processo de paz e assistiu (demasiado perto) a dois atentados, em Bogotá.