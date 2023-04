Posto Emissor #146: BLITZ convida Álvaro Covões. Da febre Coldplay à Jornada Mundial da Juventude

Álvaro Covões é o convidado da semana do Posto Emissor. O diretor da promotora Everything Is New regressa ao podcast da BLITZ para falar dos últimos preparativos para os quatro concertos esgotados dos Coldplay em Coimbra, no próximo mês, mas também sobre a edição deste ano do festival NOS Alive, que regressa ao Passeio Marítimo de Algés em julho e que, acredita o promotor, tem forte probabilidade de esgotar.

O aumento generalizado dos preços dos bilhetes para grandes concertos, o seu papel na organização da Jornada Mundial da Juventude, a entrada em Portugal da gigante promotora de espetáculos norte-americana Live Nation e os pedidos e reclamações que recebe nas redes sociais foram outros assuntos abordados no decorrer da conversa com Álvaro Covões.

No Posto Emissor desta semana, destacamos ainda a vinda de Chico Buarque a Portugal para receber o Prémio Camões, o regresso de PJ Harvey e a exposição “Coldplay em Portugal”, organizada pela BLITZ e patente no Alma Shopping, em Coimbra. Deixamos, também, algumas sugestões de concertos a que poderá assistir nos próximos dias.

