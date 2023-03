Cabo Delgado: "Só quando os interesses internacionais foram afetados pela insurgência é que se reagiu aos terroristas"

“Não se pode pôr o ónus apenas no Estado moçambicano”, defende o Coronel Luís Bernardino. Os indicadores estavam lá há cinco anos e a comunidade internacional também. Com a intervenção das forças da SADC e do Ruanda, em colaboração com o exército moçambicano, a situação está mais calma, porém é muito mais fácil acabar com a paz do que repô-la. Uma conversa de Cristina Peres com Luís Bernardino

Há 3 minutos